陳信安飛扣姚明 譚傑龍看影片驚呆

陳信安（左）當年飛扣姚明（右）的影片，讓譚傑龍印象深刻。（資料照）

兩人差19歲 安哥充滿期許

「台灣飛人」陳信安（左）與小他19歲的旅外小將譚傑龍（右）相見歡。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／彰化報導〕經典對決籃球賽聚集「黃金世代」的傳奇球星以及後起之秀，跨世代的對決成為球迷關注焦點。身為場上的資深學長陳信安，談起「最幼齒」的19歲旅外小將譚傑龍，滿是期許，建議他向台灣兩大長人曾文鼎及田壘學習，未來能打出一片天。

譚傑龍為此次經典賽中最年輕的球員，首度獲邀與學長們較量，他說：「很新鮮的感覺，之前沒遇過信安哥和壘哥，打起球來很刺激。」見識到這次的大場面，譚傑龍笑說：「這好像是我打球以來，最滿場的一次，畢竟以前高中時沒進過4強。」

自泰山高中畢業後赴加拿大打球，獲得許多和國外選手競爭的機會，讓譚傑龍大開眼界，他認為，未來得多用頭腦打球，用更多聰明的方法應戰。昨天碰上經驗老到的學長們，讓譚傑龍吃了不少虧，他笑說：「學長鼓勵我勇敢去打，但對他們還是犯很多錯誤，他們經驗真的很好。」

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2000年出生的譚傑龍和陳信安相差了19歲，他不好意思地表示，以前沒機會親眼見到信安學長打球，但對陳信安在2000年時，飛過姚明灌籃的影片相當有印象，「本來以為只有高大的歐美球員有辦法扣姚明，後來發現信安哥也扣過，真的很驚訝！」

陳信安認為，205公分的譚傑龍，有很不錯的身體條件，可以多向田壘與曾文鼎學習，「現在籃球的趨勢是大個子的球員也可以運球，若他在運球方面掌控得更好，細膩度提高，未來在場上會更有主宰力。」

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