雷納德比當年猛 預約第2座FMVP？

雷納德（右）前4戰表現勢如破竹，若奪下總冠軍，FMVP可望成為囊中之物。（美聯社資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕暴龍雷納德在2014年NBA總冠軍戰對熱火，在前輩鄧肯、帕克、吉諾比利掩護下，意外打出身價，奪該季總冠軍戰MVP；如今，他改披暴龍戰袍，搖身變成頭號大將，仍是最強「沉默殺手」，率隊對勇士系列戰取得3：1聽牌，再奪FMVP聲勢跟著水漲船高。

4戰場均30.8分 10.3籃板4助攻

雷納德本季總冠軍賽前4戰，場均30.8分、10.3籃板及4助攻，遠勝他14年總冠軍賽的17.8分、6.4籃板及2助攻。「大帝」詹姆斯在12年、13年率熱火締造2連霸，並囊括2季的FMVP，當時在12場總決賽平均繳出26.7分、10.6籃板與7.2籃板，而雷納德與詹姆斯相比，也是有過之而無不及。

暴龍差1勝就能封王，各大國際賭盤調整FMVP賠率，雷納德擠下柯瑞成為最大熱門。NBA官網指出，雷納德在第4戰於第3節單節轟17分，率隊翻轉戰局以及最終在客場取得聽牌，光憑此役表現，已獲得爭奪FMVP的最大本錢。

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柯瑞表現不遜色 生涯獨缺FMVP

勇士「萌神」柯瑞表現不輸雷納德，第3戰還轟出生涯季後賽新高47分。事實上，他生涯獨缺FMVP認可，灣區大軍近3次冠軍時最終MVP分別是伊古達拉1次及杜蘭特2次，但勇士目前陷入絕境，使柯瑞離獎項漸行漸遠。

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