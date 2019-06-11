得分王難度高 高國慶︰樹立恰恰障礙

布雷（右）昨晚搭機離台，高國慶一結束明星賽記者會行程，就趕去送別。（蜂巢運動行銷提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕彭政閔即將達成2000安和史上最多得分兩大紀錄，高國慶對於這位昔日美和學長的成就相當佩服，更直言「得分王」頭銜實屬不易，可能會成為後人難以超越的「恰恰障礙」。

40歲老將有望同場拚紀錄

中信兄弟今、明兩天將作客統一獅，也讓中職現役兩大40歲選手有機會同場拚紀錄；兄弟彭政閔只差4安就將達成2000安，獅隊高國慶也只差4安，就將成為繼張泰山、彭政閔之後，中職第三位達成1700安的球員。

相較於安打紀錄，高國慶認為「得分」更難達成，他個人生涯至今累計750分，雖也排名現役球員第三，但和彭政閔的1074分差一大截。「要得分，基本上上壘率要高，但我早在4、5年前，就比較沒有固定先發出賽，有時候只是代打、代守，加上我沒有在盜壘，因此要得分的難度很高。」高國慶對於彭政閔將超越張泰山的1075分、成為「得分王」，心中滿是敬意。

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「因為現在旅外發展的球員變多，你看像王柏融或許一直留在中職，就能突破紀錄（指得分），但等到他旅外發展之後再回來，要突破的難度就變高了。」高國慶說。

對於彭政閔希望能在退休前達成2000安、200轟紀錄，高國慶明年就要成為中職最年長的球員，他心中也有想要達成的兩大里程碑，但他表示希望能先保密，只期盼學長能夠心想事成。「我希望在學長退休前，能夠多多先發上場，因為他今年打完就要退休，當然希望他轉身離開的時候，能夠把紀錄達成再走。」

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