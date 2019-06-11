高國輝想搏猿 盼上半季復出

中職4隊球星張志豪（左起）、林泓育、高國慶和高國輝出席職棒明星賽冠名及售票記者會，號召球迷進場欣賞不一樣的明星賽。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽將在7月27、28日於新莊球場開打，今年除了和去年一樣有戰技競賽，分隊方式也配合年底12強賽，以「國家隊」和「明星隊」形式分組，昨富邦悍將高國輝、統一獅高國慶、中信兄弟張志豪和桃猿林泓育出席售票記者會，邀球迷進場共襄盛舉。

富邦悍將擺脫開季戰績低潮，目前和榜首桃猿僅有0.5場勝差，即使「最強洋投」索沙離隊，仍有機會和猿隊一搏。球隊戰績止跌回升，正在養傷的高國輝看在眼裡，坦言想復出但不能急。

高國輝開季一度陷入低潮，之後打擊近況漸佳之際，卻在揮棒時弄傷側腹部。談到傷勢恢復狀況，高國輝說，現在已能利用打擊座進行揮棒練習，但距離能正式比賽尚需一段時間，他說：「身體狀況恢復比較慢，進度有點被拖到，上半季能否復出就盡力而為，畢竟也不能急，還是希望至少能在上半季結束前復出。」

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若高國輝能在上半季末復出，明星賽也有機會出席，不過他坦言，現階段目標還是放在季賽復出。

2獅有「笑」果 高國慶推薦明星賽

明星賽今起預售早鳥票，昨高國輝幫陣中小老弟王正棠拉票，獅隊高國慶則推薦自家兩位內野手黃恩賜、林祖傑，理由卻令人莞爾：「明星賽就是需要『笑』果，這兩人在球隊都是開心果，相信他們能帶給明星賽歡笑。」

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