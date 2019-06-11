中職萬一加賽搶季冠 7.3決戰

2005年誠泰COBRAS經加賽，奪得上半季冠軍。（資料照）

4隊緊咬 桃猿機會最好

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒今年上半季只剩20場比賽，各隊戰績依舊咬得很緊，首位與末位的差距僅有3場，拿季冠軍「人人有機會，個個沒把握」，仍以Lamigo桃猿機會最好，聯盟也做好準備，萬一出現史上第二次加賽決定季冠軍，預定7月3日在第3場地進行。

桃猿剩12場比賽、為各隊最多，其中5場對上只落後0.5場的富邦悍將，被視為上半季的「天王山之戰」，兩隊前15場打成7勝1和7敗，是上半季唯一不分軒輊的對戰組合，只要先闖過明起在新莊的2連戰，連續5個半季封王情勢大好。

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桃猿本季打線依舊兇猛，礙於牛棚頻頻失守，始終無法拉開領先，目前兩大優勢是主場15勝1和7敗、對獅9勝5敗都是各隊最佳；由於對統一獅剩6場、主場剩7場是各隊最多，若能延續開季起在主場對獅6戰全勝的氣勢，從獅手上把爭冠本錢存好存滿並不困難。

悍將剩11場僅次於桃猿，有7場主場、與桃猿並列最多，只需應付桃猿、中信兄弟的前景相對單純，礙於上半季在主、客場都不具有絕對優勢，明起對桃猿若按輪值陸續押上洋投伍鐸、羅力，週五起要避免中信趁3連戰漁翁得利。

中職過去只出現一次加賽決定季冠軍，由誠泰COBRAS於嘉義市以4：0擊敗興農牛，拿到2005年上半季冠軍，悍將一軍教練劉榮華、余文彬、張家浩當時都在興農；萬一今年發生第二次，聯盟預定7月3日舉行，場地可能選在澄清湖。

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