國民再締4連轟 大聯盟第7次

肯德瑞克開啟國民隊瘋狂全壘打之旅。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕前7局只打出3支安打的國民隊第8局大爆發，肯德瑞克、透納、伊頓和倫登連續4棒全壘打，以5：2擊敗教士隊。國民隊4連轟追平大聯盟紀錄，並成為第1支兩度達成的球隊。

伊頓（左）和倫登（右）連轟掀高潮。（法新社）

透納擊出425英尺最遠的全壘打。（美聯社）

肯德瑞克引爆打線

天使隊拉史特拉、楚奧特和大谷翔平前天連3棒全壘打，但普侯斯被四壞球保送，未能締造紀錄，昨天就由國民隊來完成，是大聯盟史上第7次，上一次也是國民隊在2017年由古德溫、狄佛、哈波和齊默曼所打出。

國民隊前7局和教士隊打成1：1平手，8局上1出局後國民隊起用肯德瑞克代打先發投手史崔斯柏格，開始國民隊的瘋狂全壘打之旅，教士隊史丹曼投7局被轟出4支全壘打。

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這4支全壘打的飛行距離從391英尺起跳，最遠是透納的425英尺，總飛行距離1639英尺，國民隊總教練馬丁尼茲表示：「我當然最喜歡第1轟，它讓我們取得領先，然後就哇！哇！哇！」

肯德瑞克表示，沒有人想得到會4連轟，過去對史丹曼打得並不好，很幸運能夠在史丹曼失投時掌握住機會；透納表示，肯德瑞克的全壘打點燃了打線，這不是經常發生的事情，太令人興奮了。

伊頓表示，這是非常酷的經驗，很高興自己是其中一員；倫登表示，沒有人想要變成結束連棒全壘打的人，這非常瘋狂，很高興是在這一邊而不是另一邊。

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