打者RC指標第一 陽岱鋼昨熄火

陽岱鋼（資料照，取自巨人官方臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕巨人昨作客西武，陽岱鋼擔任先發第6棒右外野手，只可惜未能延續交流賽的火熱手感，3打席未敲安、吞下2次三振；若按上週輪值，西武明天可能派出郭俊麟先發，屆時仍可期待「台灣對決」。

日職交流賽4日開打以來，陽岱鋼上週連5場敲安，合計9支安打，包含2發全壘打，都並列打者最多。若計算打者的綜合指標RC（Runs Created），將安打、長打、保送、盜壘、犧牲打等數據加總，陽岱鋼更拿到最佳的6.89分。

請繼續往下閱讀...

有了好表現加持，陽岱鋼昨排進先發打序，只可惜2局首打席遭三振，5局雖選到保送，但下一棒隊友擊出雙殺打。到了7局1出局二、三壘有人，陽岱鋼再吞K，8下西武進攻時，他被換下，未再上場守備，累計打擊率略降至3成08。

西武原訂的先發投手今井達也因身體微恙，改由26歲左投佐野泰雄進行本季初先發，他展現不錯壓制力，4局只被敲1支安打無失分，和3名後援投手聯手4：0完封巨人，幫助球隊自2016年以來在主場對巨人拿下5連勝。

不只陽岱鋼熄火，巨人打線昨共僅敲出3支安打，今交由左投田口麗斗搶勝，迎戰西武十龜劍。若西武先發輪值計畫不變，明天可望再讓郭俊麟先發，他在6日用101球投完6局被敲3安失2分，拿下本季首勝。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法