射箭世錦賽》男女團拚奧運 今晚「射」法搶票

魏均珩晉級反曲弓個人賽32強賽事。（取自世界射箭協會臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣反曲弓男團、女團在2019年荷蘭世界射箭錦標賽，皆鎖定團體賽第3種子，提前晉級16強，兩組人馬今晚最關鍵戰役的對手都是法國隊，只要獲勝將取得滿額3張東京奧運門票。

男團飆破全國紀錄

台灣男團由雅加達亞運金牌班底湯智鈞、魏均珩，搭配台北世大運國手鄧宇成。湯智鈞資格賽射出688分、鄧宇成676分、魏均珩670分，3人合計2034分，打破2017年由魏均珩、鄧宇成、羅偉旻在亞洲盃第二站締造的全國紀錄2027分。

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譚雅婷（右）揮別資格賽脫靶陰影，反曲弓個人賽順利擊敗對手。（教練倪大智提供）

雷千瑩、譚雅婷、彭家楙聯手射下1998分，名列第3，僅次於南韓隊的2041分及中國隊的2035分。表現最佳為雷千瑩的680分，在資格賽高居第2，僅次於打破世界紀錄的南韓女將姜彩瑛692分。

女團兩度脫靶虛驚

不過，女團總分略低於平時水準，主要是射出663分的譚雅婷及拿到655分的彭家楙，先後發生脫靶狀況。教練倪大智表示，彭家楙因被一旁的對手撞到手導致脫靶，屬於運氣不好；譚雅婷則是拉弓時覺得不順，想重新做動作並把弓放下，卻不慎手滑把箭射出，「我們等於少掉2支箭才開始追分，還好後來兩人回穩，且雷千瑩表現始終穩定，成功搶下第3種子。」

男團16強賽預計今晚9點45分登場，女團接著在10點半出擊，倪大智表示：「我印象中過去對法國是贏多輸少，希望子弟兵能以平常心看待，先搶下最重要勝利。」

在反曲弓個人賽方面，譚雅婷揮別資格賽脫靶陰影，擊敗蒙古、伊朗選手；魏均珩收拾捷克、比利時對手，與種子雷千瑩、湯智鈞將在明天32強繼續奮戰。

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