婕斯盃29日開戰 王子維在「加」支持

婕斯盃29日開戰，昨記者會找來李洋（左起）、王齊麟、陳詩欣、王子維與許仁豪站台。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2019年婕斯盃明星羽球對抗賽6月29日至30日將在台北和平籃球館登場，昨賽前記者會邀請「羽球王子」王子維及男雙組合李洋／王齊麟到場助陣，他們7月將展開一連串國際賽征戰，拚搶2020年東京奧運積分。

本屆婕斯盃請來里約奧運的男雙銀牌馬來西亞吳蔚昇／陳蔚強、丹麥名將鮑伊、南韓好手李龍大。

請繼續往下閱讀...

王子維。（記者林正堃攝）

王子維昨成為婕斯盃大使，但屆時比賽他將遠赴加拿大公開賽，展開連5週的征戰，無緣在台獻技。他上週在超級300系列澳洲公開賽打進4強，創本季最佳，他透露：「我從去年開始多次在8強止步，這次至少有突破了，且奧運積分賽剛開始，也算好的開始，希望好狀況能維持住。」

麟洋配重回合拍地

李洋、王齊麟原本分屬不同球團，去年婕斯盃破天荒攜手出擊，如今皆效力土銀並展開長期合作。

男雙組合李洋／王齊麟。（記者林正堃攝）

李洋、王齊麟本季國際賽進帳2冠、1亞，婕斯盃落幕後也將展開連5週出賽。李洋表示，每場比賽都是學習的機會，專注打出理想表現最重要，希望透過密集出賽找出問題並解決，終極目標擺在奧運。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法