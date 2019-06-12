1分的悲愴與狂喜 勇士續命

柯瑞飆攻下全場最高31分，和K湯聯手貢獻57分，助勇士續命。（法新社）

暴龍僅差1分 就奪總冠軍

K.湯普森（前）飆進7記三分球，生涯季後賽累計370個，追平詹姆斯並列史上第3。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年NBA總冠軍賽第五戰，陷入1：3落後的勇士，靠著「浪花兄弟」柯瑞和K.湯普森的關鍵三分彈絕處逢生，兩人聯手貢獻57分，終場106：105險勝暴龍，成為近40年第6支在客場躲過淘汰命運的球隊，第六戰將回到勇士主場舉行。

勇士續命 卻折損杜蘭特

連續兩年拿下總冠軍賽MVP的杜蘭特，昨帶傷上陣，但僅出賽12分鐘，留下11分，就因右腳阿基里斯腱撕裂傷退場，本季恐提前報銷，但勇士仍用三分球力挽狂瀾，在客場艱辛地扳回一城。

決勝節剩下2分35秒，落後6分的勇士，靠著「浪花兄弟」的3記三分球，拉出9：0的反攻，逆轉戰局。總計勇士此役三分球42投20中，比暴龍多命中12個，成為NBA冠軍戰史上第二多的單場三分球命中數差距。

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湯普森飆進生涯在總冠軍賽最多的7記三分球，G3他雖因傷缺賽，但手感依舊維持高檔，整個系列戰三分球累計35投20中，命中率高達57.1%，生涯季後賽累計命中370個三分球，追平詹姆斯並列史上第三，僅次於名人堂射手艾倫的385個和柯瑞的467個。

「浪花兄弟」合力拚57分

柯瑞昨也飆進5顆三分彈，攻下全場最高31分，本季冠軍賽場均貢獻32.4分，生涯在冠軍賽累積717分，成為史上第15，他也激動地表示，「比賽還沒結束！我們拚盡全力，搶下難以置信卻又悲痛的勝利，希望杜蘭特能早日康復。」

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