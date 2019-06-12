代班先發落空 殷仔狂飆2局無失分

陳偉殷昨後援2局無失分，還賞出兩張老Ｋ。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕因應先發投手史密斯進入傷兵名單，馬林魚決定從小聯盟叫上3A投手赫南德茲，分攤今天對紅雀的先發工作，陳偉殷繼續留在牛棚，昨天後援2局無失分，讓對手6上6下，還賞出兩張老Ｋ。

史密斯日前因為臀部發炎進入10天傷兵名單，總教練馬丁利曾經表示，填補輪值有幾個方案，或從3A叫人上來，或用牛棚投手輪番接力，或讓陳偉殷暫代先發，答案昨天揭曉，由3A投手赫南德茲遞補1場先發，媒體也認為他是最合理的人選。

3A赫南德茲今先發

24歲的赫南德茲，5月兩度上大聯盟支援牛棚，只在5月29日出賽1場，對巨人投2局挨4安失2分，今天將成為馬林魚本季起用的第6位先發投手，本季他在3A很有壓制力，出賽9場都是先發，投48局挨35安飆69Ｋ，沒被敲過全壘打，戰績3勝1敗，防禦率僅1.13。

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球速飆上151公里

陳偉殷8局上落後3分時登板，面對紅雀第3至5棒中心打線，先讓高史密特、前馬林魚隊友歐蘇納打成滾地球出局，再花7球三振王寇頓，9局上續投，連續拿下2出局後，只用4球就Ｋ掉在金鶯時的捕手搭檔威特斯。

陳偉殷後援2局用26球，好球多達20個，最快球速飆上93.7英里（約151公里），防禦率降至7.27。馬林魚以1：4敗給紅雀吞下5連敗，戰績23勝41敗仍是國聯本季最差。

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