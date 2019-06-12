老爹搭乘專機 返波士頓就醫

「老爹」歐提茲（資料照，歐新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「讓我們把愛傳給歐提茲。」紅襪昨在芬威球場開賽之前，球場大螢幕就秀出這串字樣，為前天遭槍擊的43歲傳奇球星歐提茲祈福；歐提茲則在比賽結束前就已搭乘專機返回波士頓治療，預計能完全康復。

「老爹」歐提茲昨搭乘專機返回波士頓治療。（美聯社）

歐提茲在多明尼加首都聖多明哥當地時間週日晚間9點，遭開槍擊中下背部並貫穿腹部，經搶救6小時後無大礙。

歐提茲已於台灣時間昨早10點半抵達波士頓麻州總醫院。

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歐提茲深受紅襪球團上下及波士頓市民愛戴，前美國總統歐巴馬就在推特發文指出，「6年前歐提茲的精神和決心，帶領我們開始走出波士頓馬拉松爆炸案的傷痛。如今，我希望和大家一起祝福他早日康復，快點好起來吧，老爹！」

紅襪球團總裁甘迺迪以「球團史上最受愛戴及最重要的球員」形容歐提茲，也讓他在紅襪的地位不言而喻，他在紅襪14年10度入選明星賽，更在2006年締造單季54轟的隊史紀錄。

紅襪昨在延長賽11局以3：4不敵遊騎兵，先發投手塞爾繳出7局只失1分好投卻無關勝敗，他雖在歐提茲於2016年退役後隔年才加盟，仍感受到「老爹」對紅襪的重要，「這兩天對球隊來說都很難受，但開心的是他已回到波士頓，且接受妥善照顧。」

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