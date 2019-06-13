杜蘭特重傷 仍有大約等他

勇士前鋒杜蘭特前天在第5戰阿基里斯腱撕裂，衝擊勇士戰力，也牽動自由市場。（資料照，法新社）

勇士奪冠機率 不到兩成

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士前鋒杜蘭特在第5戰復出，不料打不滿兩節，再度因右小腿傷勢退場，且為更嚴重的阿基里斯腱撕裂，不只對勇士戰力造成衝擊，也牽動今年夏天的自由市場。

杜蘭特季後賽次輪對火箭第5戰時拉傷右小腿，休息1個月，並在隊醫開綠燈情況下，第5戰時提前復出，卻造成更嚴重的傷勢，引起外界對勇士球團的抨擊。

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名球評點名勇士該負責

名球評巴克利昨痛批：「我認為勇士必須為杜蘭特受傷負責，不管怎麼說，就是不該派他上場，我不認為能讓1個月沒打球的球員打總冠軍戰，就算他自己想上場，也不該這麼做。」

杜蘭特確定賽季報銷，也對勇士戰力造成衝擊，外媒指出，目前以2勝3負落後的勇士，在第7戰奪冠機率僅剩17.2%，而暴龍在第6戰封王的機率是51.4%。

球團願賭？ 球星不看好

今夏杜蘭特將投入自由市場，卻遭逢嚴重傷勢，這對即將滿31歲的他來說，無疑是一大衝擊。不過《紐約時報》爆料，有NBA高層認為，杜蘭特依舊會得到一紙不錯的合約，即便不能確定他的身手能恢復多少，仍有球團願意賭一把。

老虎伍茲備戰美國公開賽，對杜蘭特獻上祝福。（美聯社）

名人堂球星麥葛雷迪持反面看法，他認為杜蘭特受傷後，可能2年內都無法有很好的表現，這會讓一些較普通的球員有變得搶手的機會。他也批評，NBA生態醜陋，會把受傷、生病的同伴拋下。

KD的痛 伍茲感同身受

此外，杜蘭特的傷勢引起老虎伍茲的關注，過去他也曾受背部及阿基里斯腱傷勢影響，本週將在美國公開賽登場的他說：「身為一名運動員，我們都曾經歷傷病，也知道自己怎麼了，只是當下什麼也不能做，從杜蘭特受傷時的表情看來，他應該也知道自己的狀況。」伍茲也送上祝福，希望他的好勝心能幫助他撐過最艱困的復健過程。

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