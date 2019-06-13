我射箭男女團 滿額進軍東奧

台灣射箭隊反曲弓男團魏均珩（左起）、鄧宇成、湯智鈞晉級8強，率先搶得3張奧運門票。右一為教練劉展明。（教練劉展明提供）

我反曲弓女團雷千瑩（左二起）、譚雅婷、彭家楙擊敗法國晉級8強，台灣確定取得射箭隊男女6張滿額東奧門票。左一為教練倪大智。（教練倪大智提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕攸關2020年東京奧運門票的2019年荷蘭世界射箭錦標賽，昨天進行反曲弓團體賽，台灣男、女子隊不負眾望，雙雙在16強射下法國隊，各自收下3席滿額門票，也是台灣繼射擊、田徑標槍後，第3個取得東奧參賽資格的項目。

反曲弓男團 加射險勝

台灣男團以雅加達亞運金牌湯智鈞、魏均珩為班底，加上台北世大運國手鄧宇成，昨歷經4局苦戰後，未能分出勝負，還好最後加射展現過人抗壓性，專注地處理每一箭，湯智鈞和魏均珩在關鍵時刻射出10分箭，以29：25力壓對手，最終5：4驚險獲勝。

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「湯神」湯智鈞表示：「當時真的心跳加速，但就是跟著學長一起勇往直前，還有按照教練的提醒，結果讓人開心。」

女團直落3 默契取勝

台灣女團接力登場，譚雅婷、雷千瑩和彭家楙配合2年，默契漸入佳境，16強對上法國游刃有餘，直落3局以6：0勝出，獲勝當下3人爆出歡呼聲。

總教練林政賢說：「大家配合默契佳，遇到任何狀況也都會互相提醒，重點也是女團教練倪大智、男團教練劉展明安排棒次得宜，現在任務達陣，6張門票到手。」

達階段目標 續拚金牌

台灣男隊今天8強戰對上印度，女子隊則要出戰白俄羅斯，續朝金牌之路邁進，林政賢說：「現在階段性目標達成，但也要挑戰金牌，還不能鬆懈，一步一步來。」

反曲弓個人賽方面，譚雅婷、魏均珩與種子雷千瑩、湯智鈞也將在今天的32強奮戰。另外，湯智鈞和雷千瑩都得一日三戰，他們混雙16強對手為德國。

台灣射箭隊反曲弓男女團攜手晉級世錦賽8強，並取得6張滿額東奧門票。（林政賢教練提供）

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