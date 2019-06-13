世大運新獎牌庫 射擊瞄準3金

台灣射擊隊共派出10名好手征戰拿坡里世大運。（記者林正堃攝）

亞運金牌選手 領銜征義

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年拿坡里世大運將於7月3日登場，台灣射擊隊精銳盡出，派出10名選手，其中有8名是東京奧運培訓隊成員，射擊協會期盼選手能以賽代訓，終極目標是在今年的世界盃和亞錦賽射出佳績，一舉取得滿額的5張奧運門票。

台灣隊近年成績突飛猛進，去年雅加達亞運共奪下2金、1銀、1銅，創下歷史最佳；其中亞運摘金的楊昆弼、呂紹全和林穎欣都不滿23歲，被視為未來新星，這也是3人首度站上世大運舞台，期盼能抱回獎牌。

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射擊在2017年台北世大運缺席，2015年光州世大運則僅靠「證件妹」吳佳穎在女子個人10公尺空氣手槍項目拿下1銅；本屆台灣參加包含10公尺空氣手槍、10公尺空氣步槍、定向飛靶及不定向飛靶等，共計11個競賽項目，射擊協會秘書長陳武田表示目標是拿下3金。

過去台灣在世大運的奪牌主力舉重、羽球和高爾夫，今年世大運都未被納入競賽種類，體育署期盼射擊能延續亞運的優異表現，成為我國的「新獎牌庫」。

本次射擊隊的選手村被安排在卡塞塔省的沃爾圖諾堡區，離團本部距離約30公里，體育署特別加派補給人力和醫療團隊，並在選手村附近租用飯店空間建立營外支援據點，提供最完善的後勤支援。

亞運金牌組合呂紹全（左）和林穎欣（右）在拿坡里世大運也將攜手拚牌。（記者林正堃攝）

楊昆弼在去年雅加達亞運奪得1金1銀佳績。（記者林正堃攝）

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