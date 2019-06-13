猛獅咬兄弟 大亂鬥9局破紀錄5時13分

王鴻程因挑釁遭驅逐出場。 （記者黃志源攝）

王鴻程近身球 中信兄弟投手王鴻程對陳重羽投出頭部近身球，引爆衝突，兩隊板凳清空。（記者黃志源攝）

引爆2波衝突

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅、中信兄弟昨役打得火熱，兩隊不僅火力四射，還兩度衝突，合計打了破中職正規9局（不中斷）紀錄的5小時13分鐘，在這場焦土戰，獅隊靠著代打朱元勤建功，終場14：9擊敗中信兄弟。

中信兄弟王鴻程5局下登板，6局續投時卻在兩出局後出狀況，一顆近身球差點往陳重羽頭上招呼，陳重羽怒視王鴻程，雙方引爆口角，也引起兩隊首波清空板凳，觀眾席上球迷叫囂聲四起，主審邱景彥也警告雙方。

王鴻程三振陳重羽後，一時情緒湧現，朝著三壘側觀眾席比出手勢，又引起獅隊不悅，幾位教練衝上前要找王鴻程理論，中信兄弟自家教練也有看不下去者，投捕教練陳智弘就大聲斥責王鴻程，要他盡快回休息室。裁判們在開會後，決定將王鴻程驅逐出場。

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陳重羽不滿王爆粗口

事主陳重羽賽後面帶無奈，他說：「已經事先知道對方控球不太好，站得離本壘板已經很遠，試圖保護自己，如果他的球朝身上來還好，但頭部畢竟比較危險，當下也有情緒，對方又語帶髒字，才引發口角。」陳重羽還說，彼此都是職棒球員，很多小朋友都在看，對方這樣嗆聲實在不妥。

朱元勤關鍵安

出口氣 奪MVP

9局上獅隊有得分機會時，選擇換上朱元勤代打，他一棒擊出超前分安打成為英雄，當時被代打換下的正好是陳重羽，他笑說：「是很想出一口氣，上場前本來以為教練要講戰術，原來是叫我休息，不過很開心朱元勤也打了安打，至少球隊贏了就好。」

獅隊洋投瑞安昨僅投4局失6分退場，表現差強人意，但他已是獅隊陣中唯一洋投，近期擔任長中繼的奧斯丁，由於妻子待產，近期預定離台一段時間。獅隊領隊蘇泰安表示，正洽談新洋投。

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