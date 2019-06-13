焦土戰勝投 劉軒荅「穩」定獅心

統一獅隊菜鳥投手劉軒荅後援2.1局無失分，拿下勝投。 （記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊菜鳥投手劉軒荅，今年在牛棚備受重用，不時可看到他在關鍵時刻登板，昨他在7局上平手、一二壘有人狀況下登板，連續送出2次三振，續投又完成三上三下，等到隊友火力支援，在昨役焦土戰中拿下勝投。

雖然今年成為牛棚要角，但劉軒荅開季起步不如近期順遂，開季連續5場出賽都有保送，合計7.2局7保送。最近出賽，劉軒荅表現越來越穩定，連同昨役2.1局無失分，近9場劉軒荅合計投10.2局0保送，上回投出保送已是5月14日，控球進步是好表現關鍵。

劉軒荅說，保送變少應是心理因素：「進職棒以前主要投先發，並非排斥現在角色，只是季初還在適應跟調整心態，當時由於上場時常常是關鍵時刻，會要求自己一定要投出很刁鑽的球，反而身體緊繃。」

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劉軒荅說，針對自己的心理，教練也有提點，最主要的重點還是降低保送次數，「教練有和我分享他看到的，重點還是不要給對方有直接走上一壘的機會。」

高中時，劉軒荅曾一度面臨傷勢，2015年選秀會直到第11輪才被中信兄弟選中，他選擇就讀國立體大磨練自己，3年後第3輪就雀屏中選。今年成為牛棚主力，劉軒荅說，開季前因應漫長球季，他在體能上也多做準備，他說：「有特別請教學長，學長都說季中難免疲勞，春訓打底跟球季中的防護都很重要。」

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