「被王建民救回來」 游霆崴感觸深

王建民回到富邦二軍教練團，昨隨隊到澄清湖棒球場。（記者黃志源攝）

去年一度想放棄棒球

悍將游霆崴一軍初登板就拿勝投，特別感謝王建民幫他找回投球的感覺。（資料照）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將游霆崴週日一軍初登板就拿下先發勝，他表示，沒想到這麼快上一軍，還拿到勝投，其實去年一度想要放棄棒球，感謝客座教練王建民幫他找回投球的感覺。

游霆崴高中畢業後加盟台中運動家，他表示，業餘成棒期間突然失去投球的感覺，不但球速掉了快20公里，控球也不見了，當時自己上網找投球影片跟著練，但並沒有太多效果。

建仔教練指正後 球速變威

游霆崴在2017年中職選秀會落選，被悍將簽為自主培訓選手，但加盟職棒後投球還是沒有起色，去年7月一度想要放棄，後來投手教練余文彬指出他投球時手臂拉得太後面，投球動作不連貫，王建民來擔任客座教練也指出相同的問題，並以自己的投球機制為範本來幫他修正。

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游霆崴表示，當時想說如果連王建民都救不回來，自己可能就真的沒救了，很努力跟著建仔調整，每天比別人更早到球場、更晚離開，就這樣黏著建仔約1個月後，終於可以把球投到內、外角想投到的位置。

游霆崴週日對統一獅先發5局，被擊出4支安打失1分。他表示，賽前緊張得一直深呼吸，但上場後就忘了緊張，最快球速145公里也是高中畢業後最快的，自己也嚇了一跳。

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