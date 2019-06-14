射箭世錦賽》台灣女團好神 闖金牌戰

台灣反曲弓女團在四強賽以5：1擊敗中國，勇闖世錦賽金牌戰。 （圖：教練倪大智提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕由譚雅婷、雷千瑩及彭家楙組成的台灣隊，昨在2019年荷蘭世界射箭錦標賽女子反曲弓團體賽，憑藉絕佳穩定性，在8強戰以6：0完封白俄羅斯，4強再以5：1收拾中國，週日下午4點25分將與南韓爭金。此外，雷千瑩在個人賽4強用連6支10分箭，最終6：0完封里約奧運團體金牌成員崔美善，週日與姜彩瑛在金牌戰狹路相逢。

雷千瑩個人賽也爭金

荷蘭前天下大雨，昨雖無雨勢溫度卻驟降至攝氏16度，場地風勢又千變萬化。不過，台灣隊3名女將擁有豐富國際賽經驗，面對各式狀況都能迅速適應。教練倪大智表示：「我們2場比賽的平均分數雖都低於平時水準，但3人穩定性確實小勝對手，並能很快掌握風向，成為晉級金牌戰的關鍵。」

台灣隊決賽將面對由個人資格賽締造世界紀錄692分姜彩瑛領軍的南韓。倪大智認為，賽前兩大目標奧運門票及晉級金牌戰都已完成，3名女將壓力減輕許多，「我們屆時會用挑戰者身分迎戰南韓，金牌是最後目標。」

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男團8強戰不敵印度

相較女子隊成功克服風勢，男子隊反被凌亂風向亂了方寸，湯智鈞、魏均珩與鄧宇成在8強戰以0：6不敵印度，無緣奪牌。教練劉展明坦言，場地風勢大，3名選手最後1局才找到準度，可惜為時已晚。

複合弓女團與美爭冠

混雙方面，湯智鈞／雷千瑩連兩場以6：0完封德國、日本組合，但在4強賽以1：5不敵荷蘭范登伯／畢亞朵，週日將與義大利爭銅。

此外，台灣射手在非奧運項目的複合弓同樣表現不俗，陳怡瑄、陳麗如、黃逸柔在女團賽射落哥倫比亞、土耳其，明與美國爭金；陳界綸、陳怡瑄則在混雙銅牌戰對上哥倫比亞。

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