延長賽敲追平安 大王連6場安打

王柏融打出日職生涯新高的連6場安打，在延長賽幫助火腿打下追平分。（資料照）

火腿躍居洋聯首位

〔記者吳清正／綜合報導〕日本火腿隊王柏融昨天打出日職生涯新高的連6場安打，並在延長賽打下追平分，日本火腿隊鏖戰12局，和廣島隊打成2：2平手。

靠著王柏融價值連城的追平安，日本火腿隊戰績躍居洋聯第1，和樂天隊無勝差，勝率0.559超越樂天隊的0.557，贏得日本總冠軍的2016年以來，第1次取得單獨領先地位。

王柏融第1局選到四壞球，之後連3打席被三振，兩隊打完正規9局以1：1僵持不下。

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10局上廣島隊無人出局攻佔滿壘，日本火腿隊雖然兩度將跑者封殺在本壘，但是第7任投手玉井大翔對鈴木誠也投出四壞球，奉送廣島隊超前分。

10局下率先上場的西川遙輝打出二壘打，一出局後上到三壘，第8局錯失得點圈打擊機會的王柏融沒再讓機會溜走，在2好無壞的絕對不利球數下，把廣島隊洋投法蘭蘇亞的152公里速球，打成直擊左外野全壘打牆的二壘打，護送西川跑回追平分，王柏融興奮地在二壘上振臂歡呼，日本火腿隊休息室也紛紛振臂。

12局下日本火腿隊大田泰示在1出局後打出二壘打，可惜王柏融打成游擊後方飛球出局。王柏融全場5打數1安打，被三振3次、1次四壞球。

宋家豪下二軍調整

樂天隊宋家豪昨天被下放二軍再調整，宋家豪一度以20個中繼點排名洋聯第1，到5月底為止防禦率2.45，但6月份狀況不佳，出賽5場投4局被擊出8支安打失5分、4分責失，單月防禦率高達9.00。

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