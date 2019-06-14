最強「無冕王」李宗偉 含淚退役

前世界球王李宗偉昨宣布退休，李宗偉表示，未來想多陪家人，並帶老婆黃妙珠（左2）去度蜜月。（路透）

放棄奧運夢 前世界球王李宗偉昨宣布退休，淚灑記者會。（美聯社）

告別19年羽球生涯

〔記者林岳甫／綜合報導〕36歲馬來西亞「拿督」李宗偉去年罹癌後，始終無法回到場上奮戰，昨在馬國召開記者會，含淚宣布結束19年的羽球生涯。

李宗偉最後一次出賽為去年7月印尼公開賽，隨後的世錦賽、雅加達亞運都以受傷為由放棄，直到9月來台灣治療鼻咽癌消息曝光，震驚外界，所幸治療過程順利，10月返國靜養。

李宗偉擁有3面奧運銀牌、3面世錦賽銀牌，被稱作最強「無冕王」，他原有意再戰2020年東京奧運，替大馬爭首面奧運羽球金牌。不過，今年3月全英公開賽、4月馬來西亞公開賽雖傳出重返球場消息，最後都無疾而終。

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李宗偉4月到台灣複診，醫師勸他得繼續休息，因此近2個月未訓練，經過1個月深思熟慮後終於決定退役。

李宗偉說：「我至今仍熱愛羽球，但羽球是自我要求極高的項目，所以我只能做出沉重決定，謝謝大家長久來的支持。」

告別羽壇後，李宗偉想多陪家人，並帶老婆黃妙珠度蜜月，他笑說：「我2012年結婚後，就鮮少陪伴家人，連蜜月旅行都受耽擱。」

此外，李宗偉生涯頭號對手中國「超級丹」林丹，昨也送上《朋友別哭》一曲，並表示，「獨自上場沒人陪我了。」兩人逾10年、共40度的頂尖對決正式成為絕響。

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