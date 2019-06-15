札幌首轟勝打 大王獨享MVP

王柏融昨獨享英雄訪問舞台。（取自火腿隊IG）

王柏融敲出個人在札幌巨蛋第一轟，助火腿擊敗巨人，獲選單場MVP。（取自火腿隊官網）

王柏融（右）敲出超前2分砲。（取自火腿隊臉書）

秀日文 感謝粉絲應援

〔記者倪婉君／綜合報導〕「札幌的各位球迷，謝謝你們的應援！」日本火腿「大王」王柏融昨轟出札幌巨蛋首轟、本季第3彈，也是扭轉戰局的超前兩分砲，率隊5：4擊敗巨人，他賽後首次一個人獨占英雄舞台，最後還用日文答謝球迷。

日職交流賽事進行到第2週，火腿昨迎接巨人來踢館，也是台灣球迷期待「王柏融vs.陽岱鋼」首次同場較勁；儘管陽岱鋼未排入巨人先發打序，但王柏融擔任火腿先發第5棒左外野手，光靠他一己之力，就替台灣爭光。

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儘管日職生涯首次獲選MVP就是3月31日在札蛋，但王柏融昨役之前，在札幌主場累計出賽23場87打數敲出20支安打、12分打點，卻也吞下21K，表現並非特別出色。只是昨役展現好手感，王柏融2局首打席就敲安，將連續安打場數延續至7場，6局再敲安，到了7局3：3平手時刻，更相中巨人後援投手高木京介138公里的卡特球、轟出剛好越過右外野大牆的兩分砲，一棒超前比數。

關鍵全壘打 意義重大

火腿先發投手有原航平3、4局各失2分、1分，也讓巨人在5局結束，以3：0領先，但火腿6、7局反攻，包括王柏融的致勝一擊，巨人9上再追1分仍無力扭轉。

王柏融表示，看到有原很努力地在幫球隊投球，未讓失分擴大，身為野手也希望幫他多得分數、拿到勝投，他更強調那發全壘打「意義特別大」，咧嘴笑說：「因為幫助球隊能贏球了嘛！」

有原以112球投完8局失3分，拿下本季第8勝，原本預期他會和王柏融一塊登上英雄舞台，但最後只有「大王」獲選單場MVP，也讓前兩轟都在大阪巨蛋，首次在主場開轟的滋味更加美好。

今進火腿主場，憑護照就可領到球團製作的王柏融官方粉絲書。（取自火腿隊臉書）

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