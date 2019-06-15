完全打擊傲日人 投手大谷能多完美？

大谷（中）首打席就敲出全壘打。（法新社）

大谷3局上敲出二壘安打。（法新社）

大谷5局上完成難度最高的三壘打。（今日美國）

大谷第4打席打出一壘打，達成完全打擊成就。（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕這個「阿翔」很完美！

天使大谷翔平繼去年投打二刀流之後，昨又演出另一驚奇紀錄，成為史上第1位在大聯盟締造完全打擊的日籍球員，也是繼2015年南韓秋信守後第2位亞洲球員；已有美媒在問，一旦大谷重返投手丘，他能否成為打出完全打擊又投出無安打比賽的大聯盟第1人？

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大谷：開心也增信心

「能完成完全打擊，我就是非常開心，在我之前有那麼多很棒的日本球員，但我能成為第一位日本人，真的非常高興，也讓我在未來的道路上有了更多信心。」大谷賽後接受啤酒浴的洗禮，也透過翻譯水原一平傳達心情，感想很簡單，但從話語間就聽出他有多開心。

在這場天使5：3擊敗光芒之戰，大谷擔任先發第3棒指定打擊，首局就從光芒先發投手亞柏格手中轟出3分砲，是他本季第8轟、生涯第30轟，3上再敲二壘安打，5上完成難度最高的三壘安打，7局補上一壘安打，締造隊史第8次完全打擊紀錄。大谷在9日對水手「聽牌」過完全打擊，當時只差三壘安打。

天使上一位達成完全打擊的打者正是2棒楚奧特，他笑說大谷用了「比較聰明的方式」完成，「因為我當時還差全壘打，他這次只需要一壘安打，他在前三打席把最難的三部分完成，最後輕鬆敲出一壘安打，他很興奮，我也很興奮。」

除了大谷的神紀錄，4棒普侯斯也轟出在天使的第200轟、生涯第645轟，成為大聯盟史上第6名在至少兩支球隊都達成至少200轟的打者。

明星賽前 可望恢復練投

大谷去年以4勝、22轟拿下美聯新人王，天使教頭阿斯瑪斯透露他已接近站上投手丘練投的階段，可能在7月9日大聯盟明星賽登場之前就有機會，也顯示「二刀流」重出江湖的進度很樂觀。

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