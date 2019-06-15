日本桌球公開賽》林昀儒逆轉世界第2 肇因瘋狂第3局

林昀儒逆轉世界第2林高遠，創下生涯最重大勝利。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕同樣姓林、左手持拍、打法相似，加上嘴角都有一顆痣，17歲桌球小將林昀儒常被球迷誤認為林高遠，昨兩人在日本公開賽男單16強正面交鋒，林昀儒在局數0：2落後下展開逆襲，4：2扳倒世界排名第二的林高遠，中止對戰3連敗，締造生涯最重大勝利。

這場勝負分水嶺在第三局，林昀儒在10：9聽牌時先錯過1個局點，被逼進「丟士大戰」，最後他化解6個局點才以21：19艱苦拿下，也扭轉了局面。

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林昀儒表示：「前面自己的心態不夠穩定，第三局拿下來後，氣勢也有回來一些，再加上已經是連續第三站比賽了 ，對手的精神狀態也沒那麼好。」

林昀儒和台灣一姊鄭怡靜的混雙組合，同樣連戰皆捷，已連續奪下中國、香港公開賽冠軍的林鄭配，首輪先以3：0收拾波蘭組合巴多夫斯基／芭尤爾，8強戰再以3：1擊退丹羽孝希／伊藤美誠，連3站進四強，也將連勝紀錄推進至10場，今天將和許昕／朱雨玲爭奪決賽門票。

男雙賽事，2013年世錦賽冠軍莊智淵／陳建安，先後以直落三解決斯洛伐克組合卡魯茲尼／汪洋及日本的宇田幸矢／戶上隼輔，四強將遭遇德國杜達／邱黨。國泰組合陳思羽／鄭先知也連闖兩關，挺進女雙四強，下一場將對決中國陳夢／劉詩雯。

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