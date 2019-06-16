黃子鵬救援3局 猿近5年首次

桃猿黃子鵬7局上守住無人出局滿壘危機，扛完最後3局僅掉1分，力保主場勝利。（記者陳志曲攝）

桃猿黃子鵬（中）獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕衛冕軍Lamigo桃猿隊今年牛棚狀況，一直讓教練團頭痛，昨迎戰獅隊7局上又出現危機，幸賴黃子鵬「即刻救援」。黃子鵬挺過無人出局滿壘壓力，力扛3局僅失1分，拿下救援成功與單場MVP，猿隊終場8：5獲勝，獅隊作客桃園則吞8連敗。

作客桃園 獅苦吞8連敗

一度5分領先，桃猿隊7局上選擇換下投出優質先發的洋投李茲，接替的吳丞哲、賴智垣、朱俊祥3任投手卻沒能抓下任何1個出局數，且讓獅隊追回2分，猿隊只得緊急再換上黃子鵬接手。

請繼續往下閱讀...

黃提前上班 收拾滿壘危機

黃子鵬在滿壘、無人出局狀況下，接連以雙殺、滾地球化解危機，續投之後僅在8局上因陳鏞基、楊家維安打失分，3局合計用44球。聯盟上次出現單場3局（以上）救援成功，是去年9月15日富邦悍將黃亦志，猿隊隊史則得追溯到2014年郭文凱。

猿隊總教練洪一中說，本來就預定黃子鵬擔任最後一任投手，但狀況來得急，考量黃子鵬有先發底子，加上另一位後援投手林柏佑感冒，因此決定讓黃子鵬續投，「不是技術上問題，而是心理層面。球隊目前少了陳禹勳，有機會贏球就只能盡可能想辦法贏下來。」

黃子鵬臨危授命，他說，上場前捕手林泓育、內野幾位隊友都有提醒他：「學長們跟我說，把節奏慢下來，我就照捕手配球，盡可能避免長打。」黃子鵬也說：「後來教練有問我狀況，我覺得前天隊友們已經很辛苦、也有人生病，自己能投多少就盡量。因為很想贏，也不會去想累不累。」

猿隊捕手林泓育近況火燙，連7場敲安，6局下2出局時面對獅隊剛換上場的王鏡銘，擊出帶有1分打點安打，生涯1200安達陣。賽後林泓育笑說：「紀錄其實都沒什麼，球隊贏球比較重要！」

林泓育昨蹲滿全場，配球有功，不過幾位小老弟投得掙扎，他也看在眼裡。林泓育說：「雖然他們已經是很棒的投手，但臨場狀況多，可能壘上有人、有危機，控球就會不到位，我覺得這都是累積經驗。」

桃猿林泓育達成1200安生涯里程碑。（記者陳志曲攝）

桃猿林泓育達成1200安生涯里程碑。（記者陳志曲攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法