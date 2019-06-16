個人成績事小 藍寅倫渴望3連霸

桃猿藍寅倫目前保持全勤，各項打擊數據名列前茅，暫居聯盟安打王。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕上半季接近尾聲，Lamigo桃猿隊打線各項數據都居聯盟龍頭，藍寅倫目前以76支安打暫居安打王，緊追在後的是隊友林泓育、朱育賢。談到今年強勢的打線，藍寅倫說：「其實就是盡力而已，大家目標都一樣，就是每場比賽都打好。」

今年藍寅倫各項數據都維持在聯盟前段班，頗有機會拿下個人生涯首個打擊獎項，他的「競爭對手」則幾乎全是隊友，猿隊爭取上半季冠軍之餘，隊內競爭也頗受矚目。

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藍寅倫說：「現在距離球季結束還很早，隊友們彼此間也不會特別談個人成績，大家都打得好，可能是因為今年更想拚，因為球隊還沒有三連霸過，想拚隊史的第一次，這個念頭比個人獎項還強烈。」

藍寅倫2014年拿下新人王，但生涯前幾年多半因傷打打停停，2016年開幕戰就受傷，全季只打1場就報銷，去年才是他首度出賽破百，今年和隊友朱育賢是球隊唯二全勤的野手。

藍寅倫說，身體健康、保持穩定，才是他目前最關注的：「去年雖然首度出賽破百，但其實也沒有很開心的感覺，因為這些都只是過程，等退休後再來開心就好，現在最重要的是保持穩定。」

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