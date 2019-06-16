連日完全打擊 107年來僅見

印地安人包爾斯（見圖）昨日緊接著前天的大谷翔平，大聯盟連2天出現完全打擊，僅是史上第3次。（法新社）

大谷翔平前天締造完全打擊，成為大聯盟日將第1人。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟「二年生」包爾斯本季打擊率原本只有2成09，昨天演出生涯第2次單場4安，並締造生涯首次「完全打擊」，連同前天天使的大谷翔平，共同寫下大聯盟史上第3次連續2天都有「完全打擊」。

包爾斯接棒大谷 創大聯盟第3次

包爾斯擔任DH打第8棒，2局上擊出二壘安打助印地安人先馳得點，4局上印地安人狂攻13人次鯨吞8分，他單局擊出一壘安打、三壘安打各1支，6局上首次挑戰「完全打擊」雖然吞Ｋ，8局上轟出2分彈成就壯舉，打擊率也升至2成22。

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包爾斯指出，「完全打擊」是他從沒想過的事，發現自己「聽牌」後曾問隊友「我該拚嗎」？隊友都鼓勵他放手一搏，雖然多等了一會兒，終究還是完成，「我做到了，我不知道該說什麼，我真的很開心，謝謝大家的鼓勵。」

截至賽前，包爾斯近25場打擊率僅1成72，總教練法蘭柯納賽前特地找他長談，要他明白球隊相信他也支持他，他表示，這2個多月一直處在低潮，確實令人沮喪，但這就是棒球，必須找到方法繼續向前，把好事與壞事分開。

大聯盟史上僅有3次連續2天出現「完全打擊」，前次回溯到1912年6月10、11日，包爾斯與大谷攜手寫下暌違107年的罕見紀錄，再往前推是1885年6月13、14日；他也成為繼2016年7月3日戴維斯後，隊史第9位「完全打擊」締造者。

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