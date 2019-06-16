暌違20年 複合弓女團射史上第二金

複合弓女團成員黃逸柔。（教練林政賢提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕由陳麗如、陳怡瑄、黃逸柔組成的台灣隊，昨天在2019年荷蘭世界射箭錦標賽女子複合弓團體賽決賽，以229：224逆轉美國隊，收下金牌，這也是台灣隊史自1999年後第二面複合弓女團金牌。

複合弓女團成員陳麗如。（教練林政賢提供）

陳麗如、陳怡瑄、黃逸柔為去年雅加達亞運銅牌班底，雖然開賽瞄準點未能確實掌握，導致射箭時稍有偏差，陷入落後局面，好在第3局開始找回準星，特別是在第4局，射出的6支箭，有5支10分箭，成為台灣隊逆轉戰局的最大關鍵。

複合弓女團成員陳怡瑄。（教練林政賢提供）

去年亞運摘銅有默契

由黃逸柔（左起）、陳麗如、陳怡瑄組成的台灣女團奪隊史第二金。 （取自大會臉書）

複合弓女團教練陳詩園表示，「她們3人自去年亞運合作，就拿下銅牌，團隊默契一直都不是問題，都會互相鼓勵、場上也會互相提醒。」特別是38歲的陳麗如已是老經驗的選手，征戰過大小國際賽，總能扮演穩定軍心的角色。

23歲的陳怡瑄為陣中最菜的選手，但決戰時刻展現過人抗壓性，她說：「其實情緒沒有太大起伏，也沒有想太多，就是做好自己該做的事，相信隊友，相信我們一定能逆轉勝。」

台灣隊相隔20載再於世錦賽奪金，陳詩園表示，我國在國際賽表現不俗，也證明我國實力頂尖，雖然複合弓並非奧運項目，仍希望之後有完整的規劃及安排，延續佳績。

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混雙方面，陳界綸、陳怡瑄昨日以156：155擊敗哥倫比亞，拿下銅牌。

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