封王之後》留住雷納德 暴龍首要任務

〔記者廖聿偉／綜合報導〕暴龍喜迎隊史首冠，加國球迷欣喜若狂，但球團已開始煩惱如何留住當家球星雷納德。根據美媒報導，雷納德已打算放棄球員選擇權，投入自由市場尋求更大的合約，據傳已有至少5支球隊願意提供頂薪合約來爭取他加盟。

奪冠功臣 5球隊爭搶人

雷納德若不跳脫合約，下季薪水將是2130萬美元（約6.7億台幣），但本季他已證明身價，例行賽繳出生涯新高場均26.6分、7.3籃板的成績單，季後賽更轟下史上第三高的732分，是奪冠功臣。成為自由球員後，27歲的雷納德將尋求一紙至少5年的頂薪長約。

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雷納德已成為多倫多的新英雄，受到球迷愛戴，他也表示，很喜歡在暴龍打球的氣氛，也已經與隊友建立深厚的情誼。加拿大的廣播電台《Toronto 1050》則報導，雷納德已在多倫多置產，續留的機率很高。

主控羅利也向雷納德喊話，「當然希望雷納德能留下來，但我不會去勉強，他會做出對自己和家人最好的決定。」雷納德則開玩笑地回應，「羅利不要我了，他們已經得到夢寐以求的冠軍。」

季中被灰熊交易至暴龍的34歲中鋒M.加索，在季後賽發揮老將的價值，全勤出賽24場，且全擔任先發，與伊巴卡成為球隊倚重的禁區屏障，暴龍球團也期盼他能留隊，共同往連霸之路邁進。

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