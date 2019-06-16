重整旗鼓》兩球星別走 勇士砸錢呼喊

K.湯普森（左）雖然十字韌帶撕裂，勇士仍表示要全力留下他。（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士衛冕失利，下季重返顛峰之路相當艱辛，陣中兩大球星杜蘭特和K.湯普森相繼重傷，且可能都將成為自由球員，若勇士要留住爭冠陣容，恐必須支付超過3.5億美元（約110.25億台幣）以上的薪資和豪華稅。

杜蘭特可能放棄球員選擇權，爭取下一筆長約。（資料照）

雖然帶傷 身手無可取代

杜蘭特阿基里斯腱斷裂，K.湯普森則是十字韌帶撕裂，未來能否維持原有身手仍是未知數，且最快要到下季明星賽過後才有機會陸續復出，對此勇士總管邁爾斯表示，「受傷並不會改變球團的立場，我們一定會盡全力留人。」

K.湯普森將於30日成為自由球員，杜蘭特也可能放棄球員選擇權，爭取下一筆長約，美媒《ESPN》指出，勇士已擬訂5年的長約給兩人，但都留住的難度相當高。

邁爾斯強調，K.湯普森和杜蘭特都非常重要，要在自由市場補進同等級的球員相當困難，杜蘭特在陣的勇士，冠軍賽的戰績是9勝1敗，而K.湯普森也早已證明他的身手，是無可取代的球員。

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明星中鋒卡森斯因阿基里斯腱斷裂，僅與勇士簽下一年短約，但上季已證明傷勢無虞，勢必將尋求長約。美媒分析，勇士的薪資空間已捉襟見肘，卡森斯續留勇士的機會微乎其微，想要重返冠軍賽，勢必要在自由市場找尋中鋒，補強最弱的禁區戰力。

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