無四死球完投完封 包林傑完美首勝

包林傑昨投出無四死球完投完封勝，興奮地振臂慶祝。（記者林正堃攝）

悍將林哲瑄昨4支3猛打，並跑回2分。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕不像初登板「浴血」只投4局，富邦悍將包林傑昨天的中職第2次先發，則投出無四死球完封勝，飆出10次三振，以5：0擊敗中信兄弟，成為單場MVP的不二人選；富邦贏得2連勝，繼續以1.5場勝差緊追排名第1的Lamigo桃猿。

被敲8安 10K送兄弟

28歲的左投包林傑被擊出8支安打，都是短程的一壘安打，加上沒有任何保送，直到第9局才遭遇最大危機，一上場被王威晨和吳東融連續安打，兄弟1出局後攻上三壘，包林傑三振林智勝化解失分危機。包林傑成為本季第4個投出完封勝的投手，悍將就包辦3人，還有索沙和羅力，另1場由桃猿尼克斯所投出。

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完封勝 本季第4人

包林傑上一場對統一獅只投4局就失6分被KO，還因左手流血引發騷動，雖只被擊出4支安打，但投出5次四壞球，昨表現判若兩人。悍將總教練陳連宏表示，最近幾天投手教練余文彬一直在幫他修正小細節，得到很好的效果。

9局小亂流 堅持續投

9局上包林傑被連續安打，悍將叫出暫停後，仍讓他續投，陳連宏表示，當時有考慮換投，但包林傑想要把比賽投完，由於當時有5分的領先，因此放手讓他續投。

恰恰兩紀錄 待補賽完成

兄弟先發投手黃恩賜前3局只被擊出1支安打，第4局一上場被胡金龍、林益全、蔣智賢和林哲瑄連續安打，加上暴投而失2分，1出局後再被陳凱倫安打又暴投，再失2分，悍將取得4：0領先而奠定勝基。

彭政閔昨敲1支安打，距2千安里程碑還剩2支。（記者林正堃攝）

彭政閔第1局打出兄弟第1支安打，連續6場安打，生涯安打數來到1998，只差2支就達成2000安里程碑，但未能跑回本壘，生涯得分停留在1074，和張泰山保持的中職紀錄仍有1分之差。

彭政閔昨首局敲安，繞壘時不慎滑倒。（記者林正堃攝）

彭政閔懊惱沒能建功。（記者林正堃攝）

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