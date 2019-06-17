包林傑投到快沒力... 好險大師兄上鉤

包林傑（右）與搭檔捕手林宥穎（左）。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將包林傑昨以完投、完封拿下中職生涯第1勝，他強調這是非常重大的1勝，特別是在上半季爭冠的關鍵時刻，對球隊的意義更勝於他個人。

包林傑表示，從第1局開始就以完封為目標，這是他面對每1場比賽的心態，也因此第9局無人出局被連續安打時，毫不猶豫地向教練表達續投的強烈意願。

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包林傑表示，2年前曾在澳職投過完封，也在德國投過，不過，澳職比較像是半職業聯盟，德國對他來說是業餘比賽，在美國沒有投過完封，昨是第1次在真正的職業聯盟拿下完封勝。

第一戰浴血後修正投球

從上一場對統一獅先發4局失6分，投出5次四壞球，到昨無四死球完封勝，球速也從147公里推進到153公里，包林傑表示，上一場因為是第1次上一軍，太想要有好表現，想做得太多，反而沒有辦法投出屬於包林傑的球，因此最近除了和教練討論，也反覆觀看自己的投球影片，修正投球機制，終於找到最佳投球節奏。

與林智勝曾當澳職隊友

9局上兄弟1出局攻上一、三壘，包林傑三振林智勝，成為不失分關鍵。包林傑和林智勝曾在澳職同隊，他表示當時林智勝就是自己最尊敬的隊友，第9局對林智勝投到1好1壞球後被連打2次界外球，當時已快氣力放盡，如果再被打界外球，不知還有沒有辦法繼續對付他，因此投了1個偏高的速球，成功引誘他揮棒落空，很幸運在對決中取得勝利。

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