回報5萬人噓聲 達比修10K送道奇

達比修有昨重回道奇球場，先發7局僅失1分，繳出近兩年最佳內容。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕轉隊後首次回到洛杉磯的達比修有，昨天雖然被逾5萬名道奇球迷噓到爆，卻交出效力小熊近2年來最佳內容7局失1分，還賞給前東家10張老K，終於征服道奇球場的他表示，終於可以繼續往前邁進。

7局僅失1分 近2年最佳

達比修於2017年季中被遊騎兵交易給道奇，季末於世界大賽先發2場共投3.1局狂丟9分，連吞2敗含第7戰讓太空人封王，昨天是他繼第7戰後再次站上道奇球場投手丘，依舊耿耿於懷的球迷從賽前就開始噓他，但他用109球投滿7局僅挨2安，唯一失分是被轟陽春彈。

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達比修3局下首次打擊時，噓聲衝上最高點，他指出，效力道奇的最後幾場比賽，他有2場先發投得很爛，這在他的人生中非常重要，「我以為他們會噓更久，我打心裡感謝道奇，他們在那3個月，待我跟我的家人都很好。」

瑞佐2分砲 小熊逆轉勝

小熊打線前7局也被畢爾勒壓制，只擠出2安沒得分，達比修在0：1落後時退場，直到9局上瑞佐轟出關鍵2分彈，小熊才以2：1逆轉勝，達比修連續9場無關勝敗，「現在我可以繼續往前邁進，因為我在這裡投得很棒。」

光芒投手摩頓昨先發6局失4分，本季15場先發首度吞敗投。（美聯社）

光芒摩頓 止開季8連勝

當年第7戰後援4局失1分拿下勝投的摩頓今年轉戰光芒，昨天先發6局挨5安含2轟失4分，終於承擔本季15場先發、跨季22場先發的第1敗，中止開季8連勝、跨季11連勝，他表示，今年也有投不好應該輸的時候，敗投靠隊友打很多分才解套，很幸運能待在1支好球隊。

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