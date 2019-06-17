決賽加射驚心動魄 「雷母」寫歷史

雷千瑩在反曲弓女子個人賽奪首金，改寫台灣隊史紀錄。 （教練林政賢提供）

一日3戰 收穫2金

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雷千瑩在世錦賽的表現可圈可點，昨天反曲弓獎牌賽，她1日3戰收穫2金，堪稱最大贏家，教練倪大智受訪時還高分貝大讚：「表現真的很好！」

雷千瑩在資格賽繳出生涯在奧運70公尺雙局最佳的680分，火燙手感也增添日後出賽信心，昨天先助隊射下隊史反曲弓女團首金，雖與學弟湯智鈞在混雙賽以3：5不敵義大利隊，無緣鍍銅，但重新調整後在個人賽一舉摘金，再次改寫台灣隊史紀錄，相當不簡單。

射倒第1種子 最搶戲

事實上，雷千瑩個人賽的對手並不好對付，姜彩瑛名列賽會第1種子外，國際賽戰績輝煌，她曾於台北世大運摘金、雅加達亞運奪銅，更是上屆世錦賽女團及混雙賽的雙金得主；但雷千瑩面對強敵表現十分穩健，特別是最後1人1箭定生死的瞬間，她說：「我知道對手是7分箭，但並沒有因此鬆懈，而是專注地把最後一箭完美射出。」

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面對連2場決賽的巨大挑戰，雷千瑩透露：「我在賽前不斷做意象訓練，也會告訴自己不要太緊繃，最後結果真的令人開心，這是大家一同努力的結果。」

從奧運、亞運到各大國際大賽，雷千瑩無役不與，今年世錦賽豐碩戰果有目共睹，倪大智表示：「她一路進步到現在，不斷改善缺失，現在不再是那個猶豫、出手不果決的雷千瑩，而是更迅速、更果斷地處理每一支箭。」

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