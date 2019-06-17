盧森堡跆拳道賽 一日雙「金」喜

年僅18歲的台灣小將羅嘉翎，在金牌戰扳倒頭號種子，一舉封后。（跆拳道協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019跆拳道盧森堡公開賽，台灣好手1天進帳雙金。男子68公斤級黃鈺仁高居大會頭號種子，前2輪都以20：0提前淘汰對手，最終在冠軍賽28：11大勝希臘奇馬利迪斯，收下本季在國際賽的第1金。

黃鈺仁喜迎今年國際賽首冠。 （教練蘇泰源提供）

18歲羅嘉翎 扳倒頭號種子

年僅18歲的台灣女將羅嘉翎，是台灣亟欲培養的未來之星，本屆公開賽高居女子57公斤級的大會第2種子，展現強大的宰制力，首輪就以40：3狂勝德國包爾，一路過關斬將殺進金牌戰，碰上頭號種子拉脫維亞特薇達，最終17：7獲勝，登上后座。

目前在男子68公斤級奧運積分排名第9的黃鈺仁，今年1月進行右膝半月板手術，缺席冠軍積分高達120分的世錦賽，上週的羅馬大獎賽又在首輪提前出局，排名也大幅下滑，所幸盧森堡公開賽找回進攻節奏，順利摘金，重建自信，進帳10分的奧運積分。

黃鈺仁進補奧運積分 續拚3大賽

教練蘇泰源透露，黃鈺仁在羅馬大獎賽求勝心切，太想爭取積分，反而失去專注力，忽略許多細節，露出破綻遭對手擊潰。本次公開賽他調整心態，節奏掌控和細膩度明顯提升，也是奪冠主因。

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根據規定，各量級奧運積分前5的選手，可以直接獲得2020東京奧運門票，其餘選手將參與各洲的錦標賽，尋求機會。黃鈺仁今年因傷起步較慢，奧運積分大幅落後，蘇泰源表示，未來還有3場大獎賽將是關鍵，其中年終的大獎賽，金牌將獲高達80分的積分，若能把握住，還有機會靠積分擠進奧運窄門。

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