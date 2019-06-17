「乒」下2中國高手 林昀儒「銀」得關注

林昀儒不敵中國名將許昕，屈居亞軍。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲小將林昀儒昨天在2019年日本桌球公開賽4強賽，以4：1擊潰中國黑馬孫聞，成為史上第3位闖進這項賽事男單決賽的台灣球員，可惜在決賽以1：4不敵世界排名第3的中國直拍橫打名將許昕，獲得亞軍，仍寫下個人在世界巡迴賽白金系列賽最佳戰績。

史上第3位晉男單決賽

2001年直拍名將蔣澎龍以直落4橫掃南韓削球名將朱世赫，拿到冠軍；隔年由莊智淵接棒，他一路殺進決賽才以2：4不敵希臘名將克倫嘉，2004年小莊第2度闖進日本公開賽冠軍戰，但最終不敵中國陳玘，再度和冠軍擦肩而過。

世界排名20的林昀儒過去和許昕交手7次都是在雙打賽，包括5場男雙及2場混雙，小林只拿下1勝6負。昨2人首度在單打交鋒，林昀儒對許昕變化多端的發球還沒找到對策，屢屢被對手凶狠的第3板搶攻得手，吞下敗仗。

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但許昕賽後對林昀儒評價很高，尤其小林2週前在中國公開賽混雙還曾擊敗他和陳夢，他認為一個年輕選手，林昀儒的衝擊力還是非常大，還開玩笑說：「回去後要開始研究他的年齡、血型和星座。」

林昀儒這次連續擊敗世界排名第2的林高遠和孫聞2名中國選手，引起日本媒體高度關注，小林表示：「可能我的心態好一些，中國選手的壓力也比較大。」

日本公開賽去年才增設混雙賽事，29歲的許昕這次共包辦男單、男雙和混雙金牌，成為賽史首位「3冠王」，也有球迷戲稱他應該改名為「許鑫」。

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