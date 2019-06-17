傷兵多＋洋將荒 獅上半季爭冠斷念

桃猿藍寅倫（左）自比SAFE手勢，成功盜上二壘。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅昨不敵桃猿，3連戰慘遭橫掃，兩隊勝差達5.5場，由於上半季獅隊只剩4場比賽要打，即使全勝，勝率也不到5成，確定上半季爭冠無望，關鍵就在傷兵滿營和洋投總難「三門齊」，獅隊總教練黃甘霖自嘲，缺兵少將還能緊咬其他3隊也算不簡單。

今年上半季打到一半，獅隊一度同時湧現20名傷兵，二軍比賽差一點排不出先發9人，重大傷兵包括陳傑憲、吳桀睿、鄧志偉、羅里奇、羅錦龍，最快都要等到下半季才能傷癒復出，戰力嚴重受損。

洋投也是如此，去年曾投出完全比賽的瑞安，春訓因傷錯過開季，直到5月10日才回一軍投球，羅里奇則是4月底因傷脫離戰線，日籍左投知念廣彌壓制力不足，最後一次在一軍投球是4月21日，後來遭解約，奧斯丁今搭機返美，本季確定不再效力。

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換句話說，上半季爭冠關鍵時刻獅隊竟只有一名洋將，和其他3隊「以1打3」。黃甘霖表示，上半季獅隊幾乎是以「1.5名洋投」應戰，在桃園對桃猿9戰全敗，原因之一是多半用土投先發對桃猿洋投。

猿有新洋投 洪總難抉擇

獅隊新洋投最快月底抵台，反觀桃猿有3名洋將尼克斯、李茲和柏納帝那，還找來新洋投冠猛，已於前晚抵台，桃猿總教練洪一中說，「現在我們需要投手，但柏納帝那打得好，最近會不會換洋將我很頭痛，傷腦筋啦。」

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