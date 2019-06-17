棒打菅野 大王連9場安打

王柏融（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕火腿與巨人3連戰第3場，王柏融雖從巨人王牌投手菅野智之手中擊出安打，連續安打場次推進到9場，但4次打擊就只有這支安打；陽岱鋼依舊以替補上場，唯一的打擊機會遭到三振。

王柏融1局下擊成二壘方向滾地球，靠野手選擇上壘，3局下於2壞球後掌握139公里卡特球擊出安打，不僅連續9場有安打，也是繼2017年3月中職日職對抗賽後，再次從菅野手中擊出安打，6局下、8局下都打成滾地球出局，打擊率降至3成01。

陽岱鋼替補上場遭三振

菅野一開賽就連挨4安，靠王柏融滾地球拿到第1個出局，雖然1局下挨5安失3分，但打線2局上立刻反撲，猛攻一輪鯨吞5分一舉超前，菅野從第2局回穩，投完第7局只再被王柏融擊出安打，退場前連續解決8人次，拿下本季第7勝。

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陽岱鋼這3場都沒先發，7局下接替龜井善行守右外野，8局上獲得打擊機會，於滿球數後被火腿第5任投手井口和朋用129公里滑球Ｋ掉，最近4場8打數吞5Ｋ僅有1安，打擊率也降至3成01。

火腿在今年交流賽取得7勝4敗1和、勝率6成36，從賽前與軟銀並列第1退至第3，軟銀7勝3敗2和、勝率7成仍居領先，巨人拿下8勝是兩聯盟12隊最多，勝率6成67升至第2。

陳冠宇中繼1局無失分

陳冠宇在羅德對中日7局下登板，一上場雖連挨2安，仍依序拿下3個出局數，中繼1局無失分，防禦率降至2.16；羅德9局下演出絕地大反攻，猛攻10人次鯨吞6分以8：7逆轉勝。

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