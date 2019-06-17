NBA）「戴」頭重磅交易 紫金打造「最大團」

A.戴維斯將與「大帝」詹姆斯（見圖）並肩拚戰。（今日美國資料照）

前言︰NBA2018-19球季冠軍賽才剛落幕，列強已蠢蠢欲動，醞釀交易，並瞄準自由市場，展望新球季。上季無緣季後賽的湖人，率先達成今夏第一筆的重磅交易，順利迎來夢寐以求的明星中鋒A.戴維斯，並計畫再招募1-2名超級球星，打造新紫金王朝。而此筆交易案後，也牽動大咖自由球員的動向。

A.戴維斯從鵜鶘轉戰湖人。（美聯社資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕上季無緣季後賽的湖人，昨開出今夏重磅交易的第一槍。以「六換一」的大包裹，喜迎6度入選明星賽的中鋒A.戴維斯，將與詹姆斯聯手拚冠。但根據美媒報導，湖人野心不僅於此，仍持續在自由市場中找尋多名明星球員助陣，期盼能復興「紫金王朝」。

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「6換1」大包裹 從鵜鶘迎來A.戴維斯

湖人為了爭取鵜鶘A.戴維斯加盟，不惜送出波爾、英葛蘭和哈特等三名球員，加上今年第四順位在內的3個首輪選秀籤，還外加2個首輪選秀的交換權，付出極大的代價，才如願以償。

為了醞釀「最大團」陣容，湖人備有充足的銀彈，根據NBA資深記者馬克斯估算，湖人在補進A.戴維斯後，目前僅有5人擁有保障合約，最多還能清出3250萬美元（約10.2億台幣）的薪資空間，能在自由市場上尋求大咖球星加盟。

詹姆斯個人連13年進入季後賽的紀錄於上季中斷，但湖人今夏的第一步補強讓他相當滿意，他也在Instagram上發文表示，「這一切只是開始，我已經迫不及待要和我的兄弟們大展身手。」

沃克、巴特勒 都可能投奔湖人

湖人在此筆交易中送走富有天賦的後衛波爾，也讓後場戰力拉警報，據傳，下一個招募的球員將是黃蜂明星後衛沃克；另外，塞爾提克主控厄文也有可能與詹姆斯接續前緣，再度攜手拚冠。

湖人打造奪冠陣容，讓許多球星也考慮「抱腿」搭上順風車，據《ESPN》報導，若七六人無法提供優渥的長約，J.巴特勒將放棄球員選擇權，投入自由市場，並認真考慮加盟湖人，共組「最大團」。

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