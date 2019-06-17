球哥慘遭割愛 老爸詛咒湖人

波爾（見圖）遭湖人割愛。（美聯社資料照）

捨棄3潛力股、3首輪選秀權

兒子波爾被湖人交易到鵜鶘，「球爸」相當憤怒。（美聯社資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕湖人為了招募A.戴維斯，不惜送走3名潛力球員，還外帶3個首輪選秀權，下季陣容也將大洗牌。但洛杉磯媒體仍給予此筆交易正面的評價，尤其能留住23歲的未來之星庫茲馬，並保有充足的薪資空間繼續補強，讓湖人下季的奪冠賠率穩居聯盟第一。

A.戴維斯上季受到傷勢與交易風波影響，僅出賽生涯新低的56場，但仍繳出場均25.9分和12籃板的優質成績單。最重要的是A.戴維斯年僅25歲，且已經連續6年入選NBA明星隊，預估湖人將會與他簽下一紙長約，成為球隊未來的看板球星。

A.戴維斯為2012年的選秀狀元，他也是與詹姆斯聯手的第7位狀元郎，前6位分別是厄文、羅斯、G.歐登、柏格特、J.史密斯和歐尼爾。

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媒體正面評價 奪冠賠率第一

上季季中A.戴維斯的交易案就鬧得滿城風雨，但最後談判破局，關鍵在於湖人不願意送走庫茲馬。季末兩隊重啟協商，拜湖人幸運抽到首輪第四順位選秀籤，鵜鶘才讓步，也促成此筆交易。

年僅23歲的庫茲馬上季出賽70場，場均貢獻18.7分，僅次於詹姆斯，排名全隊第二，也是球隊亟欲培養的未來之星。

但另一位被寄予厚望的年輕後衛「球哥」波爾則成為交易籌碼，遭到割愛，這也讓一向發言勁辣的「球爸」老波爾相當不滿，砲火猛烈地表示，「我保證湖人將會為此筆交易感到後悔，球隊也將永遠無法奪冠。」

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