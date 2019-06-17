鵜鶘分手戴維斯 迎接「威」猛重建

超級新星威廉森（法新社資料照）

選秀首輪狀元籤 鎖定大物威廉森

〔記者梁偉銘、吳孟儒／綜合報導〕折騰大半年，鵜鶘終於丟出燙手山芋，用早已無心戀棧的A.戴維斯，爭取更多可能性的未來，《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基相當看好這雙贏結局，還爆料鵜鶘正積極兜售剛到手的今年首輪第4順位選秀權，藉此直接網羅另位年輕球星，儘快讓球隊脫胎換骨。

A.戴維斯上季主動拋出交易請求後，他與鵜鶘關係早已破裂，甚至一度被冰封板凳，最後是聯盟出面才恢復出賽。儘管湖人積極詢價，鵜鶘並不打算放人，季中交易宣告破裂，如今才又重啟談判，終於達成協議。

鵜鶘原已抽中本週五NBA選秀會的狀元上上籤，準備迎來有「詹姆斯接班人」之稱的杜克超級新秀威廉森，如今又從湖人換來波爾、英葛蘭、哈特等優質潛力股，外加各隊覬覦多時的首輪第4順位籤等籌碼，手中突然多了許多好牌，不但可以培養新秀，也能再交易換取即戰力，陰霾彷彿一掃而空，「沃神」就在推特透露：「許多球隊對這籤有濃厚興趣，選秀權交易預計未來幾天進行，對鵜鶘來說，這次買賣可能更大筆。」

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據《洛杉磯時報》報導，鵜鶘球團非常喜歡從湖人來的「球哥」波爾，因此有媒體大膽預測，英葛蘭、哈特可能與炙手可熱的首輪第4順位籤一同被打包，變的更具價值和吸引力，好換來年紀不大的明星級戰將，大幅提升鵜鶘競爭力。

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