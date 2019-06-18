桃猿挑戰週六 一亮燈就M1

翁瑋均（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職上半球季今天進入補賽週，排名第1的桃猿最快將在週六點亮魔術數字M1、週日封王。

桃猿目前領先富邦悍將只有1.5場勝差，加上剩下的9場有5場是對悍將，包括上半季最後3場，因此出現魔術數字一點亮就是M1的罕見狀況。

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桃猿今天出戰統一獅，週四對中信兄弟，週五、週六連戰悍將，這4場都在桃猿主場，而桃猿本季主場勝率0.720，遠高於客場的0.400，若能4戰全勝，加上週三悍將敗給兄弟，桃猿就可點亮M1，在此情形下，若週日悍將再敗給兄弟，桃猿將連續5個半季封王，再創中職新高。

桃猿團隊打擊率高達0.324，場均6.49分，排名第2的悍將只有4.90分，旺盛的火力是贏球的最大武器，但終結者陳禹勳今年狀況不佳下二軍調整，牛棚成為不確定因素。

桃猿今年在主場對獅隊9戰全勝，今天由新人翁瑋均先發，對決獅隊洋投瑞安，翁瑋均最近3場先發只投10.2局，被擊出17支安打失11分，瑞安近況也不好，最近3場投14.2局，被擊出24支安打失17分。

明天悍將出戰兄弟，為保持爭冠希望，絕對不能輸，而目前戰績25勝29敗1和的兄弟，若輸球就正式退出爭冠行列。

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