父親節獻禮 豪小子捧上金盃

林書豪貼上父親林繼明手捧金盃獨照，並祝他父親節快樂。（取自林書豪IG）

林書豪（左二）和爸媽及弟弟林書緯（右二）分享冠軍金盃榮耀。（取自林書豪IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為NBA總決賽首位登場奪冠的台裔球員，林書豪昨用此殊榮祝福老爸「父親節快樂」，隨著今夏合約到期，他的動向備受矚目，各界普遍認為，儘管自由市場競爭激烈，豪小子應選擇擁有更多發揮空間的球隊，把握生涯尾段再度發光發熱。

每年6月第3個週日為美國父親節，許多NBA球星PO出與家人合照慶祝，剛拿下總冠軍的林書豪，正是因為喜歡打籃球的父親從小啟蒙，昨與隊友歡喜享受奪冠大遊行前夕，不忘在社群網站限時動態放上林繼明手捧金盃獨照，並寫下「父親節快樂！爸爸我愛你！」

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林書豪職業生涯從勇士開始，輾轉打過尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹，直到如今榮膺暴龍贏得總冠軍陣容，美媒《Sports Center》特地找出6年前《林書豪旋瘋》紀錄片中的「奪冠誓言」，勵志故事引起廣大回響。

當時林書豪說：「我總是告訴自己，將從一名替補配角，逐漸變成先發控衛，最終當上NBA總冠軍贏家。所有人聽完都會笑我，不過等到這真的發生後，他們肯定笑不出來。」

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