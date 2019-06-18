組FMVP連線 湖人看中雷納德？

湖人手握A.戴維斯（左）和詹姆斯（右）兩張好牌，繼續對明星級自由球員虎視眈眈。（取自詹姆斯IG）

暴龍傾全力留下雷納德，但美媒爆料湖人也有可能出手網羅。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕暴龍昨舉行封王遊行，但欣喜過後，如何保住奪冠班底並持續補強，將是球團高層最大的課題。根據美媒《The Ringer》爆料，湖人企圖「挖牆腳」，已鎖定新科總冠軍賽MVP雷納德，期望組成豪華的奪冠陣容。

總冠軍賽MVP 與詹姆斯共拿過5座

湖人日前才與鵜鶘達成共識，迎來六屆明星中鋒A.戴維斯，但球團仍有足夠銀彈在自由市場爭取1、2名頂尖球員，今夏擁有球員選擇權的雷納德，自然成為湖人首選。

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27歲的雷納德本季證明自己是聯盟頂級球星，例行賽繳出生涯新高場均26.6分、7.3籃板，季後賽更轟下史上第三高的732分，兩人生涯合計已拿下5次總冠軍賽MVP，若未來與詹姆斯聯手，將成為聯盟最強的鋒線組合。

暴龍球團已多次表明會拿出最大誠意續留雷納德，主帥納斯表示，「我沒有把握雷納德會不會繼續留在暴龍，但他已表明會儘快做決定，大家都希望能與他繼續並肩作戰。」

暴龍全力慰留 主帥沒把握

後衛范維利特則表示，「該做的我們都做了，無論是球團、教練或是隊友，大家都已盡力慰留，但無論結果如何，我都會祝福他。不過如果他到了別隊，暴龍仍會繼續朝連霸之路邁進，且一定會擊敗雷納德。」

雷納德下季擁有球員選擇權，若不跳脫合約，下季薪水將是2130萬美元（約6.7億台幣），但外界推估，雷納德即使續留暴龍，也會放棄球員選擇權，與球隊重新簽下一紙長約。

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