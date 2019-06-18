「湖」搞最大團 厄文重回詹皇懷抱？

厄文投入自由市場，轉戰湖人、和詹姆斯重新合體是可能選項。（資料照，法新社）

湖人手握A.戴維斯（左）和詹姆斯（右）兩張好牌，繼續對明星級自由球員虎視眈眈。（資料照，取自詹姆斯IG）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕湖人完成今夏第一筆重磅交易，將A.戴維斯納入麾下，但也送出3名主力球員，加上3支首輪選秀籤，後場戰力拉警報，下一步將瞄準自由市場的頂尖後衛，補齊奪冠拼圖。

湖人在補進A.戴維斯後，目前僅5人擁有保障合約，最多還能清出3250萬美元（約10.2億台幣）薪資空間，足以再簽1名明星後衛。

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美媒也替湖人列出五大合適的後衛人選，包括塞爾提克厄文、黃蜂沃克、籃網D.羅素、爵士盧比歐和公鹿布洛格登，其中沃克與厄文目前最有可能成為湖人新成員。

沃克、厄文加入機率高

29歲的沃克上季年薪1200萬美元（約3.7億台幣），生涯8個球季都待在黃蜂，已是球隊看板人物。上季繳出場均生涯最佳25.6分、4.4籃板，今夏成為自由球員，將尋求一紙頂薪長約。

黃蜂雖極力慰留沃克，但球隊近年戰績不佳，生涯僅2次打入季後賽，都是第一輪就出局，也讓他萌生離隊念頭，期盼加盟一支季後賽勁旅。目前湖人已有詹姆斯和A.戴維斯兩大巨星，加上充足的薪資空間，有足夠的條件能滿足沃克。

厄文也傳出有機會與詹姆斯再續前緣，聯手爭冠，目前他已確定放棄球員選擇權，投入自由市場，且續留波士頓的機會不高。美媒報導，厄文下一步計畫到大城市發展，洛杉磯和紐約都是選項。

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