沒錢開冷氣 桌球國手選拔「熱戰」

108年第2次青少年桌球國手選拔賽在台東體育館舉行。（資料照，記者黃明堂攝）

青少年桌球國手選拔賽昨因場館沒開空調，選手還沒上場比賽就大汗淋漓。（黃聖盛提供）

體育館沒開冷氣，許多選手熱到打赤膊。（黃聖盛提供）

選手忍受高溫比賽 教練發動集資

〔記者許明禮／綜合報導〕台東地區昨天最高溫飆破攝氏37度，但正在台東縣立體育館參加108年第2次青少年桌球國手選拔賽的選手，卻因為主辦單位經費拮据，只能在沒有空調的體育館內揮汗苦戰，怨聲載道。

壽山高中教練林柏淳更在臉書發起「教練集資捐一百，涼快比賽百分百」募款活動，希望讓選手在炎炎夏日有冷氣可吹，獲得不少桌壇人士響應。

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這次18歲青少年國手選拔賽，男、女子組前4名將代表台灣參加第17屆世界青少年錦標賽，長榮中學教練黃聖盛表示：「選手在潮濕悶熱環境下，如何選拔出適合代表台灣參賽的青少年國手？現在正值夏天，很難保證選手不會打到脫水抽筋。」

前國手黃聖盛：難以理解

國手資歷豐富的黃聖盛表示，夏天比賽沒有提供冷氣，若是在地方性的比賽還能理解，但這種國家隊的選拔賽就真的很難理解！

冷氣只給議員、貴賓吹

林柏淳說，他們昨天上午7點半到達球場時，球場只開送風，到了10點開幕典禮時許多議員、貴賓到場才開冷氣，但典禮結束就關掉冷氣。

由於場館內太悶熱，坐著就流汗，許多教練向大會反映，但負責主辦的台東縣桌委會表示，因縣政府補助經費有限，冷氣每開一個小時電費就要3000元，怕入不敷出，所以不敢開。

補助提高 今起全面開空調

桌協秘書組組長葉燕燕表示，這場為期6天的國手選拔賽，台東縣政府原本只補助5萬元，經過爭取後，縣府允諾將補助提高至10萬元，今天開始冷氣應該會全面開放。

林柏淳強調：「發起集資活動的用意是擔心選手的身體狀況，另外真的是頭一次遇到這樣的情況，目前得知之後冷氣會正常使用，如果沒用就真的要靠大家集資了！」

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