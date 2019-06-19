伯明罕女網賽》昨雙打攜手開胡 今成小薇單打敵手

謝淑薇單雙打都挺進次輪，今單打16強戰將遇上雙打搭檔史崔可娃。（資料照，美聯社）

史崔可娃過去出戰謝淑薇擁有3勝1敗對戰優勢。（資料照，法新社）

台捷組合晉8 單打互鬥搶8強

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與捷克女將史崔可娃，昨天在英國伯明罕女網賽雙打首輪，以4：6、6：1、10：8逆轉茱拉珂（克羅埃西亞）／史瑞波妮克（斯洛維尼亞），晉級8強，今天兩人將「化友為敵」，隔網對峙爭搶女單8強門票。

第2種子謝淑薇／史崔可娃開賽打得跌跌撞撞，連續被破發兩次，之後予以反擊卻力道不足，不過次盤重整旗鼓後，只讓對手拿下一局，扳平戰局，決勝的搶十大戰，小薇組合在關鍵時刻展現抗壓性，驚險關門鎖定勝利。

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雙線出擊的謝淑薇，今天將與史崔可娃在女單16強碰頭，小薇在過去4次對戰雖以1勝3敗居劣勢，但挾帶首輪擊敗莎芭蓮卡、今年第4度擊敗世界前10高手的氣勢，有機會扳回一城。

謝淑薇表示：「我以前很少從世界前10、甚至是前20的好手中取勝，但我努力保持冷靜，並以積極的心態應戰，這在面對頂尖好手時有極大的幫助。」

捷克前球后普利絲可娃昨以6：3、6：4力退羅馬尼亞女將布札內絲庫；世界球后大坂直美則以6：1、4：6、6：3擊敗希臘女將莎卡立過頭關。

球后大坂直美 3盤過頭關

詹詠然、詹皓晴結束聯邦盃女網賽，馬不停蹄至英國備戰溫布頓，昨深夜出戰第4種子葛羅菲德（德國）／舒爾絲（荷蘭），尋求本季草地賽開胡。

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