「岱」打致勝安 巨人獨佔龍頭

陽岱鋼昨8局下代打擊出致勝二壘打，上壘後興奮振臂慶祝。（取自讀賣巨人推特）

〔記者吳清正／綜合報導〕巨人隊陽岱鋼第8局代打擊出致勝二壘打，敲進勝利打點，最後以4：3擊敗歐力士隊。巨人隊贏得3連勝，戰績躍居央聯第1，陽岱鋼獲選為單場MVP。

陽：特別想用棒子建功

陽岱鋼表示，已經準備了4、5局，很高興有好的結果，今年以代打、代守上場比以往多，特別想要用棒子建功。

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巨人隊前7局以3：1領先，8局上歐力士隊中川圭太打出2分打點二壘打追平比數，下半局巨人隊若林晃弘四壞球上壘，巨人隊觸擊推進後起用陽岱鋼代打，面對海田智行的第1球，陽岱鋼就打出反方向的右外野二壘打，攻下致勝分。

交流賽打擊率達4成44

一向在交流賽打得特別出色的陽岱鋼，今年也不例外，25個打數擊出11支安打，包括2支全壘打，打下4分打點，打擊率高達4成44，球季打擊率也來到3成07。

巨人隊丸佳浩第1局轟出2分砲，第3局岡本和真補上陽春彈，先發投手今村信貴投6局只失掉1分非自責分，但是8局上中繼的洋投馬席森只投4球就因大腿不適退場，緊急登板的高木京介和田原誠次各失1分而被追平，所幸陽岱鋼即時建功，巨人隊儲金（勝多於敗）達到本季最多的9場。

王柏融昨天3打數無安打，日職生涯新高的連9場安打中斷，火腿隊慘遭完封，以0：3敗給橫濱DeNA。

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