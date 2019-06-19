藍寅倫再見安 猿週六拚M1

桃猿林立比獅捕手郭峻偉快一步碰到本壘，助隊逆轉拿下對獅5連勝。（記者林正堃攝）

獅上半季桃園10戰全敗

藍寅倫敲出再見安獲選MVP，猿隊友賽後向他潑水慶祝。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊面臨作客桃猿一勝難求的「面子之爭」、Lamigo桃猿則不願放棄任何能提前奪取季冠軍的機會，這場精彩戰役直到9局下才分勝負。9局上朱元勤2分砲一度讓獅隊看到止敗曙光，9局下林立、藍寅倫接連擊出追平、再見安打，猿隊反以6：5獲勝，對戰獅隊5連勝，且上半季在主場對戰獅隊10戰全勝。

藍寅倫敲出再見安振臂歡呼。（記者林正堃攝）

藍寅倫敲安當下，右外野手陳重羽精準回傳到本壘，代守的捕手郭峻偉準備刺殺，林立的腳則快一步碰到本壘，獅隊促請輔助判決未果，在休息區前等待的猿隊球員，直到判決結果出爐才正式放心慶祝。

林立4割男 連6場單場雙安

賽後MVP是擊出再見安打的藍寅倫，不過他說，林立的追平安更是關鍵，「平手時打擊也有壓力，落後時打擊壓力更大，而且林立的安打是二壘安打，進佔得點圈，如果只是一壘打，我這支安打也不一定能取勝。」

連同昨追平安，林立連6場單場雙安，由於季初受傷較晚歸隊，打席數尚不足進榜，但他目前打擊率4成08，頗有機會「空降」打擊榜前段班，甚至挑戰現以3成76居打擊王的隊友林泓育。

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林立表示，9局上雖被超前，但他認為對方可以、自己球隊也一定可以。林立說，選擇用踩踏回本壘，是當下判斷最快方式：「看到對方捕手站著準備接球，心想用滑壘或許反而會減速，才決定用衝的，但很確定自己的腳先踏到本壘。」

猿隊本季4場和對手說再見，其中3場就是對統一獅。猿隊獲勝後，和第2名的富邦悍將勝差達2場，最快本週六點亮封王魔術數字M1，週六若猿隊勝富邦悍將，且週日悍將敗給中信兄弟，猿隊上半季就將非自力封王。

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