選秀大閱兵》U18岳政華 挑戰中職舞台

甫入選U18培訓名單的岳政華已決定投身中職選秀。 （資料照）

〔記者黃照敦、吳清正／綜合報導〕U18台灣隊培訓國手名單昨天出爐，其中10名投手有多名火球系，3名外野手之一的岳政華則已決定下週一向中職聯盟遞件投入選秀，有前幾輪入選的實力，這支棒壇生力軍，被看好在今年U18世界盃有好表現。

台東縣林詔恩在華南金控青少棒賽包辦勝投和勝打，獲選為最有價值球員。（棒協提供）

U18培訓名單出爐

火球系亮點多

U18台灣隊是經過7場對抗賽後，才選出24人培訓名單，將於7月25日到日本移地訓練，再選出20人正選名單，前往南韓釜山參加8月30日開打的U18世界盃，包括李晨薰、陳柏毓、潘文輝、陳志杰等投手都擁有逼近150公里的速球，前途看好，未來甚至有旅外機會。

U15亞青少棒賽

台東縣獲組隊權

另外，華南金控全國青少棒賽昨進行冠軍戰，台東縣林詔恩後援5.1局無失分，並打下超前分，以3：2逆轉擊敗桃園市，並取得U15亞洲青少棒賽組訓權。

請繼續往下閱讀...

台東縣先發投手伍祐城投1.2局失2分，林詔恩第2局登板後完全壓制桃園市打擊，投到7局結束只被擊出2支安打。第5局林詔恩在2出局一、二壘有人時，適時安打攻下致勝分。

冠軍戰拿下勝投和勝打的林詔恩獲選為最有價值球員，桃園市李俊漢以打擊率0.619和15分打點贏得打擊雙冠王，全壘打獎台北市丁世偉，投手獎桃園市林孟佶，教練獎台東縣王國慶。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法